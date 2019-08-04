نابولي يواصل مساعيه للتعاقد مع خاميس وإيكاردي

أكد أوريليو دي لاورينتيس، رئيس نابولي، استمرار ناديه في محاولة التعاقد مع خاميس رودريغيز وماورو إيكاردي، كما فسر أسباب فشل صفقة نيكولاس بيبي.

وكشف دي لاورينتيس في وقت سابق عن محاولاته ضم خاميس من ريال مدريد على سبيل الإعارة، إلا أن النادي الإسباني يرفض المبدأ.

وقال رئيس البارتينوبي لشبكة "سكاي": "الحديث عن خاميس وإيكاردي ولوزانو، أسماء عديدة يتم الحديث عنها ونقيمها جميعاً.

"فضل بيبي الانتقال لآرسنال لأن هناك يوجد كرة حقيقية، هناك قدموا له أموالاً وعرضاً أفضل، مع الصبر سنجد بيبي أفضل.

"مع عودة (أنتونيو) كونتي، و(ماوريتسيو) ساري، و(كارلو) أنشيلوتي، ستتحسن الكرة الإيطالية وتبدأ في العودة من جديد للمنافسة".

وتعد أبرز صفقات نابولي هذا الصيف التعاقد مع كوستاس مانولاس من روما.