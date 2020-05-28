ناتشو: لن أغادر ريال مدريد

وأشاد ناتشو بزيدان، قائلاً: «إنه يستحق الكثير، لأن الجميع يعرف ما قدمه هنا، ليس فقط كلاعب، ولكن كمدرب، القليل من المدربين الذين عملوا هنا لديهم سيرتهم الذاتية القوية».
وأوضح: «لقد خلف فريقاً أسطورياً، وجميع اللاعبين يحبونه، أحد الأشياء التي تعجبني فيه هو أنه يقول الأشياء بكل وضوح، فهو يمنحنا الثقة جميعاً».
وعلق ناتشو على الهدف الثاني الذي سجله بايل، قائلاً: «لقد كان منتبهاً لعرضية مارسيلو، ولم يتوقع أحد أن يقوم بذلك».
وأكمل: «يصعب تسجيل هذا الهدف في مباراة من هذا القبيل، كان إنهاء بايل مذهلاً، واحد من أجمل الأهداف التي تمكنا من رؤيتها في ريال مدريد». وأكد: «لم تكن مباراة سهلة، وهذا الهدف منحنا الدافع للاستمرار».
وتحدث ناتشو عن مشوار البطولة، وحتى التتويج، قائلاً: «لقد كان مشواراً صعباً، ليس فقط بمواجهة ليفربول في المباراة النهائية».
وأضاف: «واجهنا أفضل الفرق، مثل باريس سان جيرمان، ويوفنتوس، وبايرن ميونيخ، كان طريقاً صعباً للغاية، ولكن عندما تفوز، يصبح كل شيء سهلاً».
وأعرب ناتشو عن سعادته ورغبته في الاستمرار مع ريال مدريد، قائلاً: «كان ماضياً مثالياً مع هذا القميص، لن أغير أي شيء بعد كل هذه السنوات في مسيرتي».
وأتم: «أنا سعيد للغاية للاستمرار في ريال مدريد، وأنا في المكان الذي أريد أن أكون فيه، وآمل أن أستمر على هذا النحو، إنه نادي حياتي، سواء كانت مسيرتي به جيدة أو سيئة، ولن أقوم بتغييرها لأي سبب في العالم».