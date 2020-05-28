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ناتشو: لن أغادر ريال مدريد

منشور 28 أيّار / مايو 2020 - 11:01
ناتشو وزيدان
ناتشو وزيدان

احتفل ريال مدريد بمرور عامين، على حصد لقبه الثالث عشر بدوري أبطال أوروبا، بالفوز في نهائي كييف بثلاثية لهدف على ليفربول.

وخاض المدافع ناتشو فيرنانديز دوراً في تلك المباراة، بعدما دخل بديلاً للظهير الأيمن داني كارفاخال الذي تعرض للإصابة.

وأجرى ناتشو مقابلة مع تلفزيون ريال مدريد، قال فيها: «من الصعب على أي لاعب أن ينزل من على مقاعد البدلاء دون إجراء عمليات الإحماء، خاصة إذا كانت تلك المباراة في نهائي دوري أبطال أوروبا».

وأضاف: «مع إصابة كارفاخال، ارتديت قميصي ودخلت للملعب فوراً، كنا قد حققنا 3 بطولات دوري أبطال سابقة، لكني لم أشارك في أي مباراة نهائية، ولكن في كييف كنت مقتنعاً بأني سأشارك، بالطبع، كنت على استعداد وقد فكرت بالفعل أني سأشارك».

وتابع: «في تلك اللحظات، عندما تلعب مباراة كهذه يكون لديك شعور بالمسؤولية، لأنك يجب أن تحقق الإضافة عندما تدخل، لقد أتيحت لي العديد من الفرص للمشاركة كبديل في ظروف اضطرارية، لكن نهائي دوري أبطال أوروبا شيء خاص، فتلك المباريات لا تلعب كل يوم».

وأشاد ناتشو بزيدان، قائلاً: «إنه يستحق الكثير، لأن الجميع يعرف ما قدمه هنا، ليس فقط كلاعب، ولكن كمدرب، القليل من المدربين الذين عملوا هنا لديهم سيرتهم الذاتية القوية».

وأوضح: «لقد خلف فريقاً أسطورياً، وجميع اللاعبين يحبونه، أحد الأشياء التي تعجبني فيه هو أنه يقول الأشياء بكل وضوح، فهو يمنحنا الثقة جميعاً».

وعلق ناتشو على الهدف الثاني الذي سجله بايل، قائلاً: «لقد كان منتبهاً لعرضية مارسيلو، ولم يتوقع أحد أن يقوم بذلك».

وأكمل: «يصعب تسجيل هذا الهدف في مباراة من هذا القبيل، كان إنهاء بايل مذهلاً، واحد من أجمل الأهداف التي تمكنا من رؤيتها في ريال مدريد». وأكد: «لم تكن مباراة سهلة، وهذا الهدف منحنا الدافع للاستمرار».

وتحدث ناتشو عن مشوار البطولة، وحتى التتويج، قائلاً: «لقد كان مشواراً صعباً، ليس فقط بمواجهة ليفربول في المباراة النهائية».

وأضاف: «واجهنا أفضل الفرق، مثل باريس سان جيرمان، ويوفنتوس، وبايرن ميونيخ، كان طريقاً صعباً للغاية، ولكن عندما تفوز، يصبح كل شيء سهلاً».

وأعرب ناتشو عن سعادته ورغبته في الاستمرار مع ريال مدريد، قائلاً: «كان ماضياً مثالياً مع هذا القميص، لن أغير أي شيء بعد كل هذه السنوات في مسيرتي».

وأتم: «أنا سعيد للغاية للاستمرار في ريال مدريد، وأنا في المكان الذي أريد أن أكون فيه، وآمل أن أستمر على هذا النحو، إنه نادي حياتي، سواء كانت مسيرتي به جيدة أو سيئة، ولن أقوم بتغييرها لأي سبب في العالم».

Via SyndiGate.info


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