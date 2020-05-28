ناتشو: لن أغادر ريال مدريد

احتفل ريال مدريد بمرور عامين، على حصد لقبه الثالث عشر بدوري أبطال أوروبا، بالفوز في نهائي كييف بثلاثية لهدف على ليفربول.

وخاض المدافع ناتشو فيرنانديز دوراً في تلك المباراة، بعدما دخل بديلاً للظهير الأيمن داني كارفاخال الذي تعرض للإصابة.

وأجرى ناتشو مقابلة مع تلفزيون ريال مدريد، قال فيها: «من الصعب على أي لاعب أن ينزل من على مقاعد البدلاء دون إجراء عمليات الإحماء، خاصة إذا كانت تلك المباراة في نهائي دوري أبطال أوروبا».

وأضاف: «مع إصابة كارفاخال، ارتديت قميصي ودخلت للملعب فوراً، كنا قد حققنا 3 بطولات دوري أبطال سابقة، لكني لم أشارك في أي مباراة نهائية، ولكن في كييف كنت مقتنعاً بأني سأشارك، بالطبع، كنت على استعداد وقد فكرت بالفعل أني سأشارك».

وتابع: «في تلك اللحظات، عندما تلعب مباراة كهذه يكون لديك شعور بالمسؤولية، لأنك يجب أن تحقق الإضافة عندما تدخل، لقد أتيحت لي العديد من الفرص للمشاركة كبديل في ظروف اضطرارية، لكن نهائي دوري أبطال أوروبا شيء خاص، فتلك المباريات لا تلعب كل يوم».