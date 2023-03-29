ناتشو يختار الرحيل عن ريال مدريد بحال بقاء أنشيلوتي

البوابة - سيرحل المدافع ناتشو فيرنانديز عن ريال مدريد بحال بقاء المدير الفني كارلو أنشيلوتي مع الفريق الموسم المقبل بحسب تقارير إعلامية إسبانية.

وينتهي العقد الذي يربط اللاعب بالنادي الملكي في الصيف القادم.

ويرى المدافع أن أنشيلوتي لم يعامله بطريقة عادلة بشكل عام هذا الموسم، إذ يرى أنه بنفس جودة لاعبي متوسط دفاع الفريق الحاليين وفقاً لموقع "أوك دياريو" الإسباني.

ومع أن ناتشو ظهر بمستوى جيد إجمالاً، إلا أن المدير الفني الإيطالي لم يعتمد عليه كثيراً.

ماذا قال ناتشو عن مستقبله مع ريال مدريد ؟

وقال ناتشو الأسبوع الماضي: "إنها وضعية معقدة بالنسبة لي، لأنه لم يسبق لي اللعب لفريق آخر.

"أنا أول من يدرك أنه بحال استمراري مع ريال فسيكون بجعبتي كل شيء، أنا متأكد أني لن أجد مكاناً أفضل من ريال، والأمر لا يتعلق بالجوانب المالية أو العقود طويلة الأمد."

يذكر أن بايرن ميونخ مهتم بخدمات اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، وسيكون قادراً على ضمه مجاناً بعد نهاية الموسم الجاري ما لم يجدد عقده مع النادي الملكي.