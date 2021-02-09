نادال: آلام الظهر عقدت وضعي

أقر الإسباني رافاييل نادال، المصنف الثاني عالمياً، بأن وضعه معقد بسبب الآلام التي يشعر بها في الظهر قبل مباراته الأولى في بطولة أستراليا المفتوحة أمام الصربي لاسلو جيري.

ورغم الأوجاع، إلا أن الإسباني حقق فوزاً سهلاً على غريمه بثلاث مجموعات نظيفة 6-3، 6-4، 6-2.

وقال نادال «حتى أيام قليلة مضت، كل شيء كان مثاليا، قدمت فترة تمهيدية تقدمية للغاية وكانت لدي الثقة، ومع ذلك، منذ حدوث ذلك، تحولت الثقة إلى مشكلات مع مرور الأيام.

«قضيت الأيام الماضية وأنا أعاني ولم أتمكن من التدريب بالقوة التي كنت أرغب فيها، إذا لم يقيدني هذا الأمر من حيث الحرية في الحركة وتمكنت من الفوز بمباريات، فقد أستعيد ثقتي».

ويشعر الإسباني بآلام في الظهر بدأت بعد جلسة تدريبية في آديلايد (أستراليا)، لكنه استبعد أن تكون إصابة خطيرة.