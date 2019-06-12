نادال أفضل رياضي إسباني في التاريخ

حصد نجم التنس رافاييل نادال لقب أفضل رياضي إسباني في التاريخ، متفوقاً على الدراج ميغيل أندوراين الثاني ونجم كرة السلة باو غاسول.

وفي استفتاء أجرته صحيفة "ماركا" الإسبانية شارك فيه القراء، حصل نادال على 65 ألف صوت في الصدارة، بينما حل أندوراين ثانياً (25 ألف صوت)، وغاسول ثالثاً بفارق قليل.

أما المركز الرابع، فكان من نصيب الدراج مارك ماركيز (24.600 صوت)، مقابل 18.800 صوت لحارس مرمى بورتو إيكر كاسياس الخامس، و16.500 صوت لسائق فورميولا 1 السابق فيرناندو ألونسو السادس.

وجاءت المراكز الأخرى على الشكل الآتي:

7- لاعبة الريشة الطائرة كارولينا مارين (14 ألف صوت)

8- لاعب برشلونة السابق تشافي هرنانديز (13.400)

9- الدراج أنخيل نيتو (12.900)

10- السباحة ميريا بيلمونتي ولاعب سباق الثلاثي خافيير غوميز نوفا (10.700 صوت لكل منهما).