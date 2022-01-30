نادال أول من يظفر بـ 21 لقب غراند سلام بعد فوزه ببطولة أستراليا

حطم الأسطورة الإسبانية رافاييل نادال اللقب القياسي بعدد مرات الفوز بألقاب غراند سلام بعد ظفره ببطولة أستراليا المفتوحة اليوم الأحد.

ووصل صاحب الـ 35 عاماً إلى لقبه الـ 21 في بطولات غراند سلام، بعدما حقق انتصاراً عسيراً على غريمه الروسي دانييل ميدفيديف في النهائي الذي استمر لـ 5 ساعات و24 دقيقة.

وأنهى النجم المخضرم المباراة لصالحه بثلاث مجموعة لواحدة بواقع 2-6، 6-7، 6-4، 6-4، 7-5.

وتأخر اللقاء بعض الوقت إثر دخول أحد الحضور إلى أرض الملعب.

نادال يتقدم على فيدرر وجوكوفيتش

وتفوق الإسباني بالتالي على غريميه السويسري روجر فيدرر والصربي نوفاك جوكوفيتش اللذين فازا بـ 20 لقب غراند سلام لكلٍ منهما.

كما بات رابع لاعب في التاريخ يفوز بألقاب البطولة الأربعة أكثر من مرتين.