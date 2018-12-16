نادال بجوار فيدرر في كأس ليفر للتنس 2019

فيدرر ونادال

سيلعب الإسباني رافاييل نادال جنباً إلى جنب مع غريمه التقليدي السويسري روجر فيدرر ضمن الفريق الأوروبي الذي سيخوض النسخة الثالثة من كأس ليفر للتنس في جنيف العام المقبل.

ويضم فريق أوروبا أفضل لاعبي التنس في القارة في مواجهة فريق العالم في بطولة تقام للمرة الثالثة.

وكان نادال وفيدرر أيضاً ضمن فريق أوروبا في النسخة الأولى من البطولة عام 2017.

وقال السويدي المعتزل بيورن بورج كابتن فريق أوروبا أن وجود نادال وفيدرر معاً يمثل دفعة قوية للبطولة التي ستقام في سبتمبر 2019.

وقال بورج المصنف الأول عالمياً سابقاً في بيان: "بالنسبة للكابتن فليس هناك أفضل من مشاركة روجر فيدرر ورافاييل نادال في كأس ليفر في جنيف، يضم الفريق اثنين من أعظم اللاعبين والمنافسين، مشاركة الاثنين في فريق واحد أمر مثير للرياضة وسيمنح الفريق فرصة أفضل للفوز بكأس ليفر للعام الثالث على التوالي".

وفاز فيدرر ونادال، اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني على الترتيب في قائمة اللاعبين الأكثر تتويجاً بالبطولات الأربع الكبرى للرجال برصيد 20 و16 بطولة على الترتيب، في مباراة للزوجي خاضاها معاً في كأس ليفر في براغ في 2017.

وقال فيدرر أنه من الرائع اللعب بجوار نادال مجدداً في الفريق نفسه بعد أن غاب عن نسخة هذا العام في شيكاغو بسبب الإصابة.

وقال فيدرر: "استمتعنا كثيراً في براغ وسيكون من الرائع أن ألتقي معه مرة أخرى في سويسرا في محاولة للدفاع عن لقبنا".

وستقام بطولة العام المقبل على ملعب بالإكسبو في جنيف الذي يتسع لـ 17 ألف متفرجاً.