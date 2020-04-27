نادال متشائم بشأن عودة منافسات كرة المضرب

أكد الإسباني رافاييل نادال أنه متشائم إلى حد كبير من إمكانية عودة الحياة الطبيعية إلى عالم التنس في القريب العاجل في خضم جائحة فيروس كورونا التي تسببت في توقف المنافسات الشهر الماضي.

وقال المصنف الثاني عالمياً في دردشة حية نظمها الاتحاد الإسباني للتنس: "من وجهة نظري، فإني متشائم جداً بخصوص عودة المسابقات إلى نشاطها الطبيعي.

"في التنس أنت بحاجة إلى السفر كل أسبوع والإقامة في الفنادق والذهاب إلى دول عديدة".

وقال نادال (33 عاماً) أنه حتى عند استئناف التنس، سيحتاج اللاعبون إلى الوقت للوصول إلى الجاهزية البدنية.

وتعد إسبانيا من أكثر الدول المتضررة بالفيروس حيث أصيب أكثر من 223 ألف شخص بالعدوى بينما توفي أكثر من 23 ألف شخص.

ومن المقرر أن يشارك نادال في بطولة مدريد المفتوحة الافتراضية التي تنطلق الاثنين بمشاركة 32 من أفضل لاعبي العالم حيث سيتم استبدال المضارب بأجهزة إلكترونية وسيكون اللعب من المنازل.