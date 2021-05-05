نادال: مدريد أصعب الأراضي الترابية

أكد الإسباني رافاييل نادال، المصنف الثاني عالمياً، والمرشح الأبرز للفوز بلقب بطولة مدريد المفتوحة للأساتذة، ذات الـ 1000 نقطة، أن البطولة المدريدية تعد «الأصعب» بالنسبة له، في موسم الأراضي الترابية.

وأشار في الوقت ذاته إلى أنه حانت «لحظة الاجتهاد وبذل مجهود أكبر، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة».

وقال نادال، في تصريحات قبل انطلاق مشواره في البطولة، التي يحمل الرقم القياسي في الفوز بها (5 مرات): «أريد التتويج باللقب في المقام الأول.

«إذا فزت باللقب، فهذا يعني أني قدمت ما هو مطلوب مني، بطولة برشلونة كانت بمثابة خطوة للأمام، أريد أن أشعر أني ألعب بطريقة جيدة، وبالأخص فيما يتعلق بالإرسال، الذي أتى بثماره بشكل أفضل، واستعادة السيطرة على الموقف، رغم أن الأمور ستكون صعبة في مدريد».

وأردف: «كل شيء يتلخص في جملة واحدة: تقديم مستوى جيد».

وأضاف صاحب الـ 34 عاماً: «لم أشارك في بطولات كثيرة هذا الموسم، ومدريد ستكون بطولتي الرابعة، حانت لحظة الاجتهاد».