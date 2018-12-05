نادال يؤكد مشاركته في بطولة برشلونة 2019

رافاييل نادال

أعلن اللاعب الإسباني رافاييل نادال عن مشاركته في بطولة برشلونة العام المقبل، من أجل الدفاع عن لقبه الـ 11 الذي أحرزه في البطولة العام الماضي.

وقال نادال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مرة أخرى، أحب أن أعلن عن مشاركتي في بطولة برشلونة، فالعام المقبل سيكون خاصاً للغاية بالنسبة لي، حيث سيشهد مشاركتي في برشلونة للمرة الـ 15 في مسيرتي".

وفي الـ 14 نسخة السابقة التي شارك بها نادال لم يخسر الإسباني سوى 3 مرات فقط، ليصبح أول لاعب يؤكد مشاركته في البطولة التي ستقام بين 20 و28 من أبريل المقبل.

بدوره، قال ألبرت كوستا، مدير البطولة: "إنها أخبار سارة أن يعود نادال إلى برشلونة من جديد، وهو خبر يبدو اعتيادياً بالنسبة للجماهير، لكنه يظهر تقديره للعمل الذي نقوم به، وبدورنا نشعر بالفخر لمشاركة أفضل لاعب في التاريخ على الملاعب الترابية".