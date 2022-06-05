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نادال يتحدى الإصابة ويفوز بلقب دورة فرنسا المفتوحة للمرة الـ 14

منشور 05 حزيران / يونيو 2022 - 06:12
نادال يضيف لقباً جديداً إلى مسيرته الزاخرة بالبطولات (المصدر: أ ف ب)
نادال يضيف لقباً جديداً إلى مسيرته الزاخرة بالبطولات (المصدر: أ ف ب)

تحدى الأسطورة الإسبانية رافاييل نادال الإصابة وتفوق على نفسه مجدداً ليظفر بلقب دورة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) للمرة الـ 14 في تاريخه بعد فوزه في اللقاء النهائي اليوم الأحد على غريمه النرويجي كاسبر رود بثلاث مجموعات نظيفة.

وأثبت صاحب الـ 36 عاماً مرة أخرى أنه "ملك الملاعب الترابية" بعد تحامله على الإصابة وتفوقه الكاسح على خصمه بواقع 6-3 و 6-3 و 6-0.

كما ابتعد نادال في صدارة الفائزين ببطولات غراند سلام بعدما رفع رصيده إلى 22 لقباً بفارق لقبين عن غريميه السويسري روجر فيدرر والصربي نوفاك جوكوفيتش.

وصرح الإسباني قبل أيام بأنه مستعد لمبادلة لقب البطولة بقدم جديدة لكنه تعهد ببذل قصارى جهده مع ذلك، لينجح في نهاية المطاف باقتناص اللقب.

كلمات دالة:رافاييل نادالدورة فرنسا المفتوحةبطولة فرنسا المفتوحة للتنسرولان غاروسكاسبر رود

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