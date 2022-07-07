نادال يسابق الزمن قبل نصف نهائي ويمبلدون

دخل الأسطورة الإسبانية رافاييل نادال في سباق مع الزمن للتعافي من الإصابة قبل مواجهة غريمه الأسترالي نيك كيريوس في نصف نهائي بطولة ويمبلدون غداً الجمعة.

ويلتقي النجم الفائز بـ 22 لقباً في بطولات غراند سلام مع غريمه الأسترالي عقب تخطيه عقبة الأميركي تايلور فريتز بصعوبة إثر تعرضه لإصابة في البطن.

وحقق نادال فوزاً صعباً للغاية بواقع ثلاث مجموعة لاثنتين في مباراة استغرقت 4 ساعات و21 دقيقة.

وخاض الإسباني زمناً أكبر في مبارياته بمقدار ساعتين مقارنة بكيريوس الذي تغلب بدوره على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس ليبلغ المربع الذهبي.

وقد تلعب هذه المتغيرات في مصلحة الأسترالي الذي يخوض لقاء نصف النهائي دون إصابات مقارنة بخصمه الإسباني المخضرم.

وفي الجانب الآخر من الدور نصف النهائي، يواجه النجم الصربي نوفاك جوكوفيتش غريمه البريطاني كاميرون نوري.