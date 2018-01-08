نادال يستعد لأستراليا بالمشاركة في بطولة كويونغ الكلاسيكية

رافاييل نادال

انضم الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول على العالم، إلى الصربي نوفاك جوكوفيتش، ضمن قائمة المشاركين في بطولة كويونغ الكلاسيكية، التي تأتي استعداداً لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات غراند سلام الأربع الكبرى في الموسم الجديد.

وأكد منظمو بطولة كويونغ مشاركة نادال في البطولة، ضمن استعداداته لأستراليا المفتوحة التي تنطلق في 15 يناير الجاري.

ويستغل نادال بطولة كويونغ لاختبار حالة ركبته بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به نهاية العام الماضي، وأجبرته على الانسحاب من بطولة أبو ظبي الأسبوع الماضي وبطولة بريسبان الدولية هذا الأسبوع.