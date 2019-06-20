نادال يستعد لبطولة ويمبلدون

سيشارك الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني على العالم في بطولة هورلنغهام للتنس الأسبوع المقبل لتتاح له فرصة اللعب بشكل أكبر على الملاعب العشبية قبل انطلاق بطولة ويمبلدون الشهر القادم.

وأكد منظمو البطولة أن نادال، الذي اختار عدم المشاركة في بطولات تنس رسمية منذ إحرازه لقب بطولة فرنسا المفتوحة للمرة الـ 12 في وقت سابق هذا الشهر، سيشارك في مباراتين استعراضيتين الأربعاء والجمعة من الأسبوع المقبل.

وقال الإسباني البالغ من العمر 33 عاماً في بيان: “أشعر بالسعادة دوماً للعب في نادي هورلنغهام وأن أكون قريباً من جماهير التنس في بريطانيا. إنه ملعب ذو مكانة في واحد من أفضل الأماكن والتجهيزات في بريطانيا وهو ما يجعله أنسب طريقة للإعداد لويمبلدون”.

وستضم البطولة أيضاً كيفن أندرسون وصيف بطل ويمبلدون العام الماضي إضافة إلى نيك كيريوس ومارين شيليتش ولوكا بوي وفيلكس أوجيه-الياسيم وماركوس بغداتيس.

وسيسعى نادال، الذي نال 18 لقباً على صعيد البطولات الأربع الكبرى، لنيل لقبه الثالث في ويمبلدون التي ستنطلق في الأول من يوليو المقبل عقب فوزه باللقب عامي 2008 و2010.

وبلغ نادال نصف النهائي العام الماضي الذي خسره أمام غريمه نوفاك جوكوفيتش في مباراة مثيرة من خمس مجموعات.