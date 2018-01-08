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نادال يستمر في صدارة ترتيب محترفي التنس والجزيري يتقدم

نادال يستمر في صدارة ترتيب محترفي التنس والجزيري يتقدم
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نشر 08 كانون الثاني/يناير 2018 - 22:25 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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مالك الجزيري
مالك الجزيري

حافظ النجم الإسباني رافاييل نادال على صدارة تصنيف التنس للاعبين المحترفين الأول في عام 2018، بفارق 995 نقطة عن ملاحقه وخصمه الأول في السنوات الماضية السويسري روجر فيدرر.

وبقي البلغاري غريغور ديميتروف في المركز الثالث، فيما لم تتغير بقية المراكز عن التصنيف الأخير بين العشرة الآوائل.

وعلى الصعيد العربي، تقدم التونسي مالك الجزيري مركزاً واحداً وبات في المرتبة الـ 97، وهو الذي يأمل في أن يتقدم هذا العام على سلم الترتيب بعدما فقد الكثير من المراكز مؤخراً.

تصنيف الرجال:

1-الإسباني رافاييل نادال: 10600.
2-السويسري روجيه فيدرر: 9605.
3-البلغاري غريغور ديميتروف: 4990.
4-الألماني أليكساندر زفيريف: 4610.
5-النمساوي دومينيك تيم: 4060.
6-الكرواتي مارين سيليتش: 3805.
7-البلجيكي ديفيد غوفين: 3775.
8-الأميركي جاك سوك: 3165.
9-السويسري ستانيسلاس فافرينكا: 3060.
10- الإسباني بابلو كارينيو: 2615.

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