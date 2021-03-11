نادال يشارك في تنس دبي للمرة الخامسة

يعود الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني عالمياً للمشاركة للمرة الخامسة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تنطلق الأحد المقبل، والتي يبلغ مجموع جوائزها المالية 1.9 مليون دولار.

وسيشارك الماتادور الإسباني عن طريق بطاقة دعوة بعد غياب استمر منذ 2008 لكنه يحمل 4 مشاركات في بطولة سوق دبي الحرة للتنس أولها في 2004 عندما خسر من الروسي ميخائيل يوجني في ربع النهائي، قبل أن يحقق اللقب الوحيد في البطولة في 2006 على حساب السويسري روجر فيدرر، ثم خسر في ربع نهائي نسخة 2007 من الأميركي أندي روديك، وخسر ربع نهائي 2008 من يوجني.

ويصل نادال إلى دبي مساء اليوم، وسينضم إلى نخبة نجوم التنس العالمي في النسخة 29 وهم النمساوي دومينيك تيم المصنف 4 عالمياً، وفيدرر المصنف 5 عالمياً، وحامل لقب البطولة 8 مرات والروسي أندريه روبليف المصنف 8 عالمياً، والإيطالي ماتيو بيرتيني المصنف 10 ولاعبين آخرين مصنفين تحت العشرين على العالم مثل الكندي دينيس شابوفالوف والفرنسي غاييل مونفيس، والإسباني روبرتو باوتيستا آغوت والبلجيكي دافيد جوفان وغيرهم، حيث يشارك في الدور الأول 48 لاعباً من نجوم الكرة الصفراء في العالم.

وشارك نادال في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات غراند سلام للموسم، الشهر الماضي لكنه خسر في ربع النهائي من اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الخامس عالمياً.