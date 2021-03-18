نادال يعتذر عن المشاركة في بطولة ميامي

أعلن الإسباني رافاييل نادال عدم مشاركته في بطولة ميامي المفتوحة للتنس التي ستنطلق في وقت لاحق من هذا الشهر في محاولة للتعافي من إصابة في الظهر قبل خوض البطولات على الملاعب الرملية.

ولم يلعب نادال منذ خروجه من ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي كما انسحب من بطولة دبي.

وتراجع اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً من وقتها مركزاً واحداً في التصنيف العالمي للمركز الثالث بعد أن تخطاه الروسي دانييل ميدفيديف.

وكتب نادال عبر شبكة التواصل الاجتماعي " تويتر": "يؤسفني الإعلان عن عدم المشاركة في ميامي وهي مدينة أعشقها. أرغب في التعافي تماماً من الإصابة لخوض موسم البطولات على الملاعب الرملية في أوروبا".

ويستهدف الإسباني المشاركة في بطولة مونتي كارلو للأساتذة في أبريل ومدريد المفتوحة في مايو حيث يسعى لاستعادة أفضل مستوياته لخوض بطولة فرنسا المفتوحة.