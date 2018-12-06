نادال يعود للمشاركة في بطولة أستراليا

رافاييل نادال

أكد منظمو بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الجديد في كرة المضرب أن المصنفين والمصنفات بين المئة الآوائل في العالم، أكدوا مشاركتهم في منافسات البطولة التي تقام في يناير القادم، لا سيما المصنف أول سابقاً الإسباني رافاييل نادال الذي أنهت الإصابة موسمه بشكل مبكر.

كما تشمل قائمة المشاركين في البطولة المصنف أول عالمياً الصربي نوفاك جوكوفيتش، وحامل اللقب المصنف ثالثاً السويسري روجر فيدرر، إضافة إلى نادال الغائب عن الملاعب منذ انسحابه من دورة باريس للماسترز في أكتوبر الماضي.

ووفقاً لبيان أصدره المنظمون، أكد المصنفون الـ 101 الآوائل مشاركتهم في البطولة المقررة بين 14 يناير المقبل و27 منه.