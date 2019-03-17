نادال يغيب عن دورة ميامي

رافاييل نادال

انسحب رافاييل نادال من بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس بسبب إصابة في الركبة قبل وقت قصير من مواجهة منتظرة ضد غريمه روجر فيدرر في نصف النهائي.

وكانت المباراة المقررة بين فيدرر ونادال هي رقم 39 في سلسلة تنافسهما القديم والأولى منذ 2017، وقال النجم السويسري أنها “خيبة أمل كبيرة”، وهو شعور راود الجميع في إنديان ويلز.

وأشار نادال إلى أنه سيعود إلى مايوركا ولن يشارك في بطولة ميامي المفتوحة المقبلة.

ويتمنى الإسباني العودة في مونتي كارلو للأساتذة التي تنطلق في 14 أبريل.

وكانت هذه خامس مرة فقط في مسيرة نادال التي ينسحب قبل بداية مباراة وأول مرة أمام فيدرر.

واستمتع نادال بأسبوع رائع في إنديان ويلز إذ بلغ نصف النهائي دون خسارة أي مجموعة.

وقال المصنف الثاني عالمياً: “بالنسبة لي لا يتعلق الأمر باليوم فقط. الأمر يتعلق بالانسحاب من بطولة أحبها مثل هذه وفي الدور قبل النهائي بعد اللعب لمدة أسبوع، يمكن أن تتخيلوا أني لست سعيداً”.