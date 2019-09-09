نادال يفوز ببطولة أميركا ويقترب من رقم فيدرر القياسي

بات الإسباني رافاييل نادال على بعد خطوة من معادلة الرقم القياسي للسويسري روجر فيدرر في عدد ألقاب البطولات الكبرى في كرة المضرب "غراند سلام"، بعد إحرازه لقبه الـ 19 بفوزه في نهائي ماراتوني لبطولة الولايات المتحدة على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" في نيويورك فجر اليوم على الروسي دانييل مدفيديف.

وأصبح نادال (33 عاماً) على بعد لقب واحد فقط خلف المخضرم السويسري (38 عاماً)، وذلك بعد تفوقه على المصنف خامساً مدفيديف في نهائي فلاشينغ ميدوز 7-5، 6-3، 5-7، 4-6، و6-4، في أربع ساعات و50 دقيقة على ملعب آرثر آش.

ورفع الماتادور كأس البطولة المقامة على أرضية صلبة للمرة الرابعة في مسيرته الاحترافية (بعد 2010، 2013 و2017)، وقد تسلمها من الأسترالي رود لايفر، بعدما تنافس ومدفيديف حتى الرمق الأخير، وتحديا حدود القدرة الذهنية واللياقة البدنية بأداء مذهل تنوع بين التبادلات الطويلة والتقدم نحو الشبكة، لا سيما في المجموعات الثلاث الأخيرة بعدما كان نادال قد فاز بالأولى والثانية.

وقال نادال الذي لم يتمكن، مثله مثل مدفيديف، من حبس دموعه تأثراً، "بطريقة أو بأخرى، كنت مسيطراً على المباراة (...) لكن الطريقة التي تمكن بها من القتال وتغيير إيقاع المباراة كانت مذهلة".

وأكد الإسباني أنه اختبر أمام المدرجات الممتلئة لملعب يتسع لنحو 23,700 متفرج، "إحدى أكثر الأمسيات المشحونة بالمشاعر في مسيرتي في كرة المضرب (...) لا ملعب في العالم يوفر طاقة أكثر من هذا.

"هذا الفوز يعني لي الكثير (...) السيطرة على الأعصاب كانت صعبة. كانت الأعصاب متوترة بعدما كنت مسيطراً تقريباً على المباراة".

وكانت المباراة ثاني أطول نهائي في فلاشينغ ميدوز، بعد المباراتين النهائيتين في 1988 و2012 اللتين امتدتا أربع ساعات و54 دقيقة.

ونال نادال لقبه التاسع عشر في 27 مباراة نهائية خاضها في البطولات الكبرى، بينما فشل الروسي (23 عاماً) في تحقيق أول لقب كبير في أول نهائي غراند سلام في مسيرته الاحترافية.

ونال الفائز جائزة مالية قدرها 3,85 ملايين دولار، و1,9 مليوناً للوصيف.

وبات الإسباني ثاني أكبر لاعب يتوج بلقب البطولة الأميركية في عصر الاحتراف بعد الأسترالي كين روزوول بطل 1970 عن عمر 35 عاماً.

وهو ثاني لقب كبير هذا الموسم للإسباني بعد رولان غاروس الفرنسية (عزز رقمه القياسي باللقب الثاني عشر)، ليتقاسم ونوفاك جوكوفيتش المصنف أول، الألقاب الأربعة الكبرى في 2019، بعدما فاز الصربي بلقبي أستراليا المفتوحة (على حساب نادال)، وويمبلدون الإنجليزية.

وخرج جوكوفيتش حامل اللقب مصاباً من الدور الرابع للبطولة الأميركية هذا العام. في المقابل، يعود اللقب الكبير الأخير لفيدرر (38 عاما) المصنف الثالث عالمياً، إلى أستراليا 2018.