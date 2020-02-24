نادال يلاحق لقب بطولة أكابولكو

تدرب الإسباني رافاييل نادال، مع نظيره الألماني أليكساندر زفيريف، قبل قرعة بطولة أكابولكو المفتوحة للتنس.

وفي النسخة السابقة من البطولة المكسيكية، تعرض نادال للإقصاء من ثمن النهائي على يد نيك كيريوس، وهناك ترقب لمواجهة جديدة محتملة بينهما هذا العام.

وتعد أكابولكو ذات الـ 500 نقطة، إحدى البطولات المفضلة للنجم الإسباني الذي خاضها للمرة الأولى في 2005 وتوج باللقب على حساب مواطنه ألبرتو مونتانياس، قبل أن يظهر بها مرة أخرى في 2013، ليفوز بها مرة ثانية على حساب مواطنه الآخر دافيد فيرير.

ويخوض نادال هذه النسخة من البطولة، التي تنطلق الاثنين القادم، سعياً للفوز باللقب عقب 3 محاولات فاشلة، حيث سقط في نهائي 2017 أمام الأميركي سام كويري، بينما انسحب من نسخة 2018 بسبب الإصابة، وتعرض للإقصاء العام الماضي على يد كيريوس.

يذكر أن الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، أعلنت عودة نادال وزفيريف وكيريوس إلى المنافسات من جديد عبر المشاركة في بطولة أكابولكو المكسيكية.

وستشهد أكابولكو، أول مشاركة لنادال منذ خروجه من دور الثمانية لبطولة أستراليا المفتوحة إثر الهزيمة أمام النمساوي دومينيك تييم.

كما تشهد البطولة، المشاركة الأولى لكيريوس وزفيريف منذ بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات غراند سلام الأربع الكبرى في الموسم.

تجدر الإشارة إلى أن كيريوس وزفيريف سيخوضان البطولة حاملين لألقاب، حيث توج كيريوس بلقب الفردي بعد مشوار شهد فوزه على نادال والسويسري ستانيسلاس فافرينكا والأميركي جون إيسنر، فيما توج زفيريف بلقب الزوجي إلى جانب شقيقه ميشا.

وعلق النجم الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالمياً بين رابطة محترفي التنس عن قلة الدعم الجماهيري الذي يتلقاه عندما يواجه أبرز منافسيه روجر فيدرر ونادال في نهائي البطولات الكبرى.

وعن ذلك قال جوكوفيتش: “كتب الكثير حولي أني لست محبوباً، لكن انطباعي الشخصي هو أن لدي الكثير من الدعم والتعاطف، عندما أواجه فيدرر أو نادال، فإن الجماهير تدعمهما أكثر لكن هذا لا يعني أني مكروه”.