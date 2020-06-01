نادال ينتقد صناع القرار في العالم

تمنى رافائيل نادال أسطورة التنس أن يكون صانعو القرار: «هم الأفضل كل في مجاله وبدون أي طموح سياسي»، لتجاوز أزمة جائحة كورونا.

وجاءت تصريحات المصنف الثاني عالمياً بين لاعبي التنس المحترفين، في تقرير نشرته صحيفة "إل باييس سيمانال" أمس.

وقال نادال: «نحن في لحظة دقيقة لدرجة أن كل شيء أصبح مسيساً، فليخرجونا من هذه الأزمة بأقل عدد ممكن من الوفيات وأقل تأثير اقتصادي ممكن، هناك مشكلة في السياسة.

«أولئك الذين يتخذون القرارات، لسوء الحظ، يفعلون ذلك دائماً واضعين نصب أعينهم قدوم انتخابات جديدة».

وتنبأ نادال بمستقبل معقد للغاية، مشدداً على أنه ستكون هناك حاجة لأفضل الخبرات للخروج من هذا الوضع.