نادال ينسحب من بطولة ويمبلدون وأولمبياد طوكيو

أعلن الإسباني رافاييل نادال اليوم الخميس انسحابه من بطولة ويمبلدون للتنس وأولمبياد طوكيو.

وكتب نادال عبر حسابه على موقع "تويتر": "قررت عدم المشاركة في بطولة ويمبلدون هذا العام والألعاب الأولمبية في طوكيو.

"لم يكن من السهل اتخاذ هذا القرار، لكن بعد الاستماع إلى جسدي والمناقشة مع فريقي، أدركت أن هذا هو القرار السليم.

"في هذه اللحظات من مسيرتي الرياضية، جزء مهم هو منع أي نوع من التجاوزات في جسدي والتي يمكن أن تمنع المزيد من القتال على المدى المتوسط والطويل للألقاب.

"تعني الألعاب الأولمبية لي الكثير في مسيرتي وكانت دائماً أولوية، وجدت الأجواء التي يريد كل رياضي أن يشعر بها مرة واحدة على الأقل، وشخصياً كنت محظوظاً بما يكفي لتجربتها بشكل مكثف في ثلاث مناسبات وأيضاً لأكون حامل لواء بلدي".