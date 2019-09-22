نادال ينسحب من كأس ليفر بداعي الإصابة

انسحب الإسباني رافاييل نادال من مباريات كأس ليفر للتنس المقامة في مدينة جنيف السويسرية اليوم بسبب تورم في يده، مما سيحرم الجماهير من فرصة مشاهدته مع السويسري روجر فيدرر في منافسات الزوجي في اليوم الأخير للبطولة.

وقال نادال في بيان: "قضيت وقتاً رائعاً في كأس ليفر، وأنا محبط لأني لن أتمكن من اللعب مجدداً اليوم بعد أن أصبت بتورم في يدي وبت أحتاج إلى الراحة”.

وكان من المتوقع أن يلتقي نادال من فريق أوروبا مع نيك كيريوس من فريق العالم في مواجهة بالفردي قبل أن يتعاون الإسباني مع فيدرر في مواجهة جون إيسنر وجاك سوك في الزوجي.

ويتقدم فريق أوروبا 7-5 على فريق العالم وسيتوج أول فريق يصل إلى 13 نقطة بلقب البطولة ويساوي كل انتصار ثلاث نقاط.