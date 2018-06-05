نادال يواصل التقدم في رولان غاروس

رافاييل نادال

واصل الإسباني رافاييل نادال زحفه نحو اللقب الحادي عشر له في رولان غاروس، ببلوغه ربع النهائي إثر فوزه السهل على الألماني المصنف 70 عالمياً ماكسيميليان مارترر 6-3 و6-2 و7-6.

وهي المرة الثانية عشرة التي يبلغ فيها نادال، الذي احتفل الأحد بعيد ميلاده الثاني والثلاثين، ربع نهائي رولان غاروس، ليعادل الرقم القياسي الذي حققه الأحد الصربي نوفاك جوكوفيتش بتغلبه على الإسباني فيرناندو فيرداسكو.

حقق نادال فوزه الـ 83 في رولان غاروس مقابل هزيمتين فقط، وهو فوزه الـ 234 في البطولات الكبرى، ليحتل المركز الثالث في التاريخ بعد السويسري روجر فيدرر (332) وجوكوفيتش (244).

وقال النجم الإسباني: "كانت الأمور إيجابية جداً في المجموعتين الأولى والثانية، لعبت بطريقة قتالية وكسبت الكثير من النقاط وصعدت مرات كثيرة إلى الشبكة"، مضيفاً: "في المجموعة الثالثة، تراجعت قليلاً، وعندما تتوقف عن أخذ المبادرة فإن المباراة تتعقد".

وحافظ نادال على سجله خالياً من خسارة أي مجموعة في تاريخ مشاركاته في رولان غاروس، معززاً رقمه الشخصي من حيث عدد المجموعات المتتالية التي فاز بها (37)، كما اقترب من الرقم القياسي الذي سجله السويدي بيورن بورغ (41) بين 1979 و1981.

ويلتقي نادال في ربع النهائي بالأرجنتيني دييغو شفارتسمان الحادي عشر والفائز على الجنوب إفريقي كيفين أندرسون السادس 1-6 و2-6 و7-5 و7-6 و6-2.