ناصر الخليفي الأكثر تأثيراً

أعدت مجلة «فرانس فوتبول» تصنيفاً للشخصيات الأكثر نفوذاً وتأثيراً وقوة في الوسط الكروي، وسينشر في العدد الذي سيصدر اليوم، حيث تصدر التصنيف ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان ورئيس مجموعة beIN الإعلامية.

وارتأت مجلة "فرانس فوتبول" الخوض في رهانٍ جريء، رهان تعيين قائمة الـ top 50 للشخصيات الأكثر تأثيراً في عالم الكرة، عالمٌ يسود فيه التنافس الشديد، عالمٌ متعدد الأشكال، ومتغيّر ويتحرك بانتظام.

الشخصيات الـ 50 الأكثر نفوذاً الذين وردت أسماؤهم في التصنيف ليسوا بالضرورة من يتكلمون بقوة، وبصوت مرتفع، وليسوا من يتحركون كثيرا على الواجهة لكنهم أصحاب القرارات التي لها وزن كبيرٌ في المشهد الكروي.

وضمت القائمة روؤساء أندية وهيئات كروية ووكلاء لاعبين يحسب لهم ألف حساب ونجوماً من اللاعبين الذين يحظون بشعبية عالمية مترامية الاطراف، ومدربين أقوياء مهيمنين على جبهة التدريب، وذوي معرفة واسعة، ورجال أعمال، ورجال سياسة لهم حضور متزايد في عالم الكرة.

ناصر الخليفي تصدّر تصنيف الـ top 50 بفضل نشاطه في عالم الكرة، فهو رئيس مجموعة beIN الإعلامية التي تخاطب أكثر من 55 مليون مشاهد ومشترك، ويحتل مكانة هامة ويتواجد في قلب صنع القرار، وهو ما يسمح له باحتلال موقع هام ومرموق ولا يستغنى عنه في عالم الكرة.

ناصر الخليفي التحق بباريس سان جيرمان قبل 9 أعوام، فقد أتقن عالم الكرة وقواعده، وهو ما مكنه من فرض وجوده وفرض قبوله، ونجح في الانضمام إلى كتيبة الأقوياء في على عالم الكرة العالمية، فقد كان وراء التطور الشامل الذي شهده ال بي إس جي، تحول صنع من النادي ماركة عالمية حقيقية.

وهنا رقمان يدلان على هذا التحول، فقد قفز بيع أقمصة النادي من 44 ألف عام 2011 إلى أكثر من مليون قميص عام 2019، كما أن أسرة محبي باريس على مواقع التواصل الاجتماعي قفزت من (500 ألف) إلى 87 مليون.

الخليفي المتمسك بتحفظه على الواجهة الإعلامية، بمعنى الحريص على عدم المبالغة في الخطاب الإعلامي والحريص على عدم التظاهر والإشادة بنفسه وبناديه، لم يعلّق على هذه الأرقام بلغة المدح واكتفى بالقول لمجلة فرانس فوتبول: «البحث عن القوة من أجل القوة، وهاجس الحرص عن خطف الأضواء والأنظار ما هو إلى غرور خالص»، وعندما طُلب منه ذكر أسماء من يرمزون أكثر من غيرهم إلى التأثير والنفوذ في عالم الكرة، قال اسم أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد التاريخي وقال عنه أن علمه ومعرفته وشغفه وحماسه للكرة لا مثيل لها ولا يقارن بهما.

وذكر الخليفي اسم أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وأشاد بقوّته في توحيد الصفوف، ميزة كان عالم الكرة الأوروبية وعالم الكرة العالمية بحاجة كبيرة إليها.

الجدير بالذكر أن قائمة الـ top 50 تضم العديد من الأسماء العالمية منها رجال سياسة على رأسهم شي جين بينغ رئيس الصين وباقة من اللاعبين منها ليونيل ميسي ونيمار ومحمد صلاح وباقة من المدربين منهم يورغن كلوب وبيب غوارديولا وزين الدين زيدان.