ناصر العطية يسعى للمزيد من الألقاب

ناصر صالح العطية

يشارك ناصر صالح العطية منتشياً بإحرازه لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للمرة الـ 14 في مسيرته، كما يسعى إلى كسر رقمه القياسي الخاص في الفوز برالي قطر مع 13 فوزاً.

ويأمل النجم القطري تحقيق انتصاره الـ 14 منذ عام 2003، إضافة إلى تعويض ما حدث العام الماضي عندما تعرض مع ملاحه ماتيو بوميل لمشكلة تضرر مبرد المياه ما دفعه للانسحاب، تاركاً المركز الأوّل لراشد النعيمي وملاحه البرتغالي هوغو ماغاليس (سوبارو إيمبريزا).

وسيواجه العطية، الذي سيجلس خلف مقود سيارة "فورد فييستا آر 5" من تحضير فريق أوتوتيك، في فئة الـ "آر 5" منافسة من غريمه التقليدي هذا العام السائق التشيكي فويتيك شتايف على متن "شكودا فابيا آر 5"، وعادل عبد الله حسين.