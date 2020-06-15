ناغلسمان: انتقال فيرنر لتشيلسي لم يحسم بعد

كشف يوليان ناغلسمان مدرب لايبتزيغ عن عدم انتقال تيمو فيرنر مهاجم الفريق لصفوف تشيلسي بشكل نهائي.

وأجمعت الصحف الإنجليزية والألمانية الأسبوع الماضي على انضمام المهاجم الألماني لصفوف البلوز، بعد دفع الشرط الجزائي في عقده الذي يصل إلى 50 مليون جنيه استرليني.

ومع ذلك كشف ناغلسمان أن الصفقة لم تتم بصفة رسمية حتى الآن، معترفاً في نفس الوقت بالبحث عن بدائل أخرى لتعويض رحيل فيرنر.

وقال المدرب الشاب: "لم تحسم الصفقة حتى الآن بشكل نهائي، لكن يجب التحدث بواقعي حول رؤيتي وطموحاتي، وأتوقع رحيل بعض المواهب عن الفريق.

"الآن علينا التعامل مع هذا الوضع، وإيجاد العناصر الأنسب لسد الفراغ الذي سينتج عن رحيل فيرنر أو أي لاعب آخر".

يذكر أن ليفربول وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد، جميعهم حاولوا التعاقد مع صاحب الـ 24 عاماً، والذي نجح في هز الشباك 31 مرة بجميع البطولات هذا الموسم.