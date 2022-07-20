ناغلسمان: برشلونة يشتري أي لاعب يريده رغم أنه لا يملك المال

وجه الألماني يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونيخ انتقاداً لاذعاً لنادي برشلونة بعد ضمه المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وعبر ناغلسمان عن حيرته الشديدة جراء تعاقد البارسا مع الهداف المخضرم رغم المشاكل المالية التي يعاني منها.

ماذا قال المدرب عن برشلونة ؟

وقال الألماني: "لا أعرف كيفية تعاقدهم مع عدد كبير من اللاعبين، إنه النادي الوحيد في العالم الذي لا يملك المال، لكنه يشتري اللاعبين الذين يريدهم، لا أفهم ما يحصل.

"الأمر غريب وجنوني بعض الشيء، لكن يبدو أنهم وجدوا الحلول، وبات لديهم فريق أفضل من الموسم الماضي."

يذكر أن البارسا اكتسح إنتر ميامي في الولايات المتحدة الأميركية بسداسية دون رد فجر الأربعاء ضمن استعداداته للموسم المقبل.