ناغلسمان يحذر لايبتزيغ من الاستهانة بليفربول

أكد جوليان ناغلسمان مدرب لايبتزيغ أنه لا يجب الاستهانة بليفربول، حينما يلتقي الطرفان الليلة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، رغم تلقي الريدز 3 هزائم متتالية، في الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الشاب: «هم لا يعانون من أزمة في النتائج بدوري الأبطال، وإنما يواجهون ذلك في الدوري الإنجليزي.

«تركيزهم منصب بالكامل الآن على دوري الأبطال، وسيحاولون التخلص من الأمور السلبية».

وتقام مباراة اليوم في العاصمة المجرية بودابست، بدلاً من ملعب لايبتزيغ في ألمانيا، حيث حالت القيود المفروضة هناك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، دون دخول ليفربول البلاد.