ناغلسمان يقحم بايرن ميونيخ في سباق ضم هالاند

سينضم بايرن ميونيخ للصراع المشتعل بين كبار أوروبا على ضم مهاجم بوروسيا دورتموند المتألق إيرلينغ هالاند.

ويسعى برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي للظفر بخدمات النرويجي الشاب، رغم تأكيد مسؤولي دورتموند أن المهاجم ليس للبيع وأنه سيبقى مع الفريق الموسم المقبل.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس”، أن بايرن سيضغط لضم هالاند بناء على طلب يوليان ناغلسمان المدير الفني الذي سيتولى المهمة بعد نهاية هذا الموسم خلفاً لهانزي فليك.

وأضافت الشبكة أن ناغلسمان يرى في هالاند المهاجم المثالي لخلافة روبرت ليفاندوفسكي.

ويتوقع أن يشتعل الصراع على هالاند في الفترة المقبلة لا سيما أن وكيله مينو رايولا، سبق أن عقد جلسات مع بعض الأندية المهتمة بالصفقة، مثل ريال مدريد وبرشلونة، واستمع لمشاريعها.

ووجه هانس يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لدورتموند، رسالة حاسمة لرايولا بشأن تصريحاته المتكررة حول رغبته في نقل موكله إلى نادٍ آخر هذا الصيف.

وقال فاتسكه “هالاند سيبقى لاعباً لدورتموند الموسم القادم، وسيبذل قصارى جهده”.

ويأتي ذلك بعد تصريحات الوكيل الإيطالي حول رغبته في رحيل موكله عن ملعب سيغنال إيدونا بارك بهاية الموسم في ظل اهتمام 14 نادياً من كبار أوروبا بالحصول على توقيعه.

وعلق فاتسكه على هذه التصريحات، قائلاً “أعرف مينو منذ فترة طويلة وكلانا على وفاق معاً، عليك أن تتقبل خصاله، لكنه يعلم مزايا دورتموند، أنا سعيد لخروجه بتصريحات كل يوم، هذا لا يمثل مشكلة لنا”.

وقارن فاتسكه وضع هالاند بما كان عليه ليفاندوفسكي قبل انتقاله إلى بايرن عام 2014، قائلاً “في ذلك الوقت كان هناك أيضاً تضارب في المصالح”.

وختم قائلاً “بقينا صارمين وثابتين على موقفنا وقبل روبرت ذلك، وفي الموسم التالي أصبح الهداف، وأنا واثق من أن هالاند سيسير على هذا النهج”.

ويذكر أن هالاند انضم إلى دورتموند في يناير من العام الماضي، موقعاً على عقد يربطه بأسود فيستيفال حتى صيف 2024.