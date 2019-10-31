نافاس: مبابي يتمتع بموهبة استثنائية

أشاد كايلور نافاس حارس باريس سان جيرمان، بزميله كيليان مبابي، قبل مواجهة ديجون الجمعة ضمن الدوري الفرنسي.

ووصف الكوستاريكي المنضم حديثاً لبطل الليغ 1 زميله الشاب بالموهبة الاستثنائية، بعد تألقه المستمر.

وقال نافاس: "مبابي لاعب صغير في السن ومع ذلك يقدم الكثير من الأمور الاستثنائية، ما يفعله ليس طبيعياً في سنه.

"يستخدم موهبته في المواقف الصعبة لمساعدة الفريق عن طريق تحركاته وتسجيله للأهداف".

وأما عن تأقلمه مع الباريسي، قال حارس ريال مدريد السابق: "جئت هنا منذ بضعة أسابيع، تكيفي يسير على ما يرام بفضل زملائي والمدرب".

يذكر أن باريس سان جيرمان يواجه ديجون وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، بفارق 8 نقاط عن نانت الثاني بعد 11 مرحلة.