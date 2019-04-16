نافاس يتمنى البقاء في ريال مدريد

أبدى الحارس كايلور نافاس رغبته بالبقاء في ريال مدريد الموسم القادم، مؤكداً سعادته الكبيرة بالتواجد في صفوف الملكي.

وعاد الدولي الكوستاريكي لحراسة مرمى ريال مع رجوع المدرب زين الدين زيدان الذي اتبع مبدأ المداورة بين حارسي مرماه، نافاس وتيبو كورتوا، لحين إصابة البلجيكي مما منح الفرصة لنافاس للمشاركة بانتظام في المباريات الأخيرة.

وقال الحارس بعد التعادل 1-1 مع ليغانيس أمس ضمن الدوري الإسباني: "أنا سعيد جداً، وممتن لله الذي منحني فرصة التواجد هنا. أقدم أفضل ما لدي كلما سنحت الفرصة، آمل البقاء في مدريد الموسم القادم، لدي عقد مع النادي لكن علي الانتظار لرؤية ما سيحصل".

وعلق نافاس على موسم الفريق السيء وقول زيدان بأن بعض اللاعبين تنقصهم الدوافع: "كان موسماً صعباً للجميع، نخوض المباريات برغبة هائلة في الفوز وتقديم أفضل ما لدينا، لكن النتائج لا تسير في صالحنا دائماً، نشعر بالحزن من هذا الوضع، الأمر صعب.

"لدينا دائماً رغبة الفوز، نحن نحب ونفتخر بارتداء هذا القميص الذي يستحق أكثر من ذلك بكثير، علينا حث أنفسنا على تقديم نتائج أفضل، النادي تحت الضغط كل عام، وهذا ليس عذراً لنا. علينا أن نكون جاهزين ذهنياً لمواجهة أي موقف نتعرض له، فنحن نلعب لريال مدريد".

يُذكر أن ريال خرج من دوري أبطال أوروبا ومن كأس ملك إسبانيا ويبتعد عن برشلونة متصدر الدوري الإسباني بفارق 13 نقطة، مما يعني أنه سيخرج من الموسم دون أي ألقاب بعدما كان بطل أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة.