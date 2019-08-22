نافاس يطلب الرحيل عن ريال مدريد

تحدثت تقارير عن طلب كايلور نافاس، حارس ريال مدريد، مغادرة الفريق وبداية بحث النادي الملكي عن بديل لتعويضه.

نافاس دخل في منافسة منذ الموسم الماضي مع تيبو كورتوا، مما أفقده مكانته كحارس أساسي في تشكيلة الفريق.

وذكرت "ماركا" أن نافاس طلب من إدارة ريال مدريد السماح له بالمغادرة، مما يضعه في مأزق لغياب البدائل.

وسمح ريال مدريد لأندري لونين بالرحيل معاراً إلى بلد الوليد، وكذلك لوكا زيدان إلى راسينغ سانتاندير، ليبقى الثنائي نافاس وكورتوا وعدد من حراس الشباب.

وأفاد التقرير أن خطة ريال مدريد هو إعطاء لونين الفرصة، لكن في الموسم المقبل، مما يجعل الملكي مطالباً بالبحث عن بديل هذا الصيف.

وكشفت الصحيفة أن أبرز الأسماء المرشحة هو أنتونيو ميرانتي، حارس روما، وذلك بسبب خبراته وفقدانه مركزه كأساسي مع فريقه.

على الجانب الآخر، يأمل نافاس وفقاً للصحيفة، أن يكون اهتمام بي إس جي بخدماته حقيقياً، وأن يتقدم الفريق الفرنسي بعرض لضمه.