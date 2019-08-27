نافاس يغضب زيدان

قال تقرير إسباني أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أبدى غضبه وانزعاجه من الحارس كايلور نافاس.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الصادرة من كتالونيا أن زيدان أكد، أنه لا يفكر في رحيل نافاس عن الملكي، إلا أن موقف الحارس الكوستاريكي أغضبه، بعدما طالب بالرحيل عن النادي.

وأضافت أن المدرب الفرنسي لا يفهم ما يحدث من قبل نافاس، لا سيما وأنه كان يعرف منذ أشهر أن تيبو كورتوا سيكون الحارس الأساسي.

وتابعت أن نافاس غير رأيه وطلب الرحيل قبل أسابيع قليلة من نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو أمر لم يعجب زيدان وأثار حالة من الغضب لديه.

وختمت أن النادي بدأ العمل على إيجاد حارس مرمى جديد، ومع ذلك، أوضح لنافاس أن رحيله لن يكون سهلاً، لا سيما وأن الميرينغي حدد 20 مليون يورو ثمناً له.