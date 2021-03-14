نانت يصعق باريس سان جيرمان ويحرمه من صدارة الدوري الفرنسي

ألحق نانت الذي يصارع الهبوط خسارة مفاجئة مستضيفه باريس سان جيرمان وهزمه بهدفين لهدف على ملعب بارك دو برانس لحساب المرحلة الـ 29 من الدوري الفرنسي ليحرمه من الارتقاء للصدارة بالتساوي مع ليل.

تقدم الباريسي أولاً عن طريق جوليان دراكسلر في الدقيقة 42، لكن الضيوف سجلوا هدفين في الشوط الثاني حملا توقيعي راندال كولو مواني وموسيس سيمون في الدقيقتين 59 و71 على التوالي.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 60 نقطة في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن ليل المتصدر.

فيما رفع نانت رصيده إلى 27 نقطة قفز على إثرها للمركز الثامن عشر بفارق نقطة عن لوريان السابع عشر صاحب آخر مراكز البقاء.