ناني: لا وقت للانتظار أمام رونالدو

شدد النجم البرتغالي لويس ناني على أن الوقت لا يسعف مواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو حتى يكون جزءاً من مشروعٍ طويل الأمد في مانشستر يونايتد.

ويتطلع المهاجم البالغ من العمر 37 عاماً لمغادرة أسوار النادي بحثاً عن فريقٍ مشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال ناني عن رونالدو ؟

وقال جناح يونايتد السابق خلال حوار "بودكاست" مع زميله السابق المعتزل ريو فيرديناند: "لعبنا مع بعضنا منذ زمن طويل، وكريستيانو لم يعد صغيراً في السن.

"كما ترون، ما زال يقدم ما اعتدنا عليه، فهو لا يحب الخسارة، ويظهر ردة فعل حين يحتاجه الفريق.

"بالنسبة له، لم يعد لديه الوقت الكافي لمعايشة عملية بناء أو التريث لموسم بأكمله، يريد أن يبقى في المقدمة، يسجل الأهداف ويتألق، لهذا أرى أن ردة فعله طبيعية."