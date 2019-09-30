نبأ مزعج لزيدان وريال مدريد قبل مواجهة بروج

تلقى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد نبأ سيئاً بغياب النجم مارسيلو عن التدريبات الجماعية أمس، بعدما اختبره في آخر تدريبين سابقين للديربي لحل مشكلات الظهير الأيسر، وقرر في النهاية عدم المخاطرة بعودته.

ولم يتدرب البرازيلي مع باقي زملائه، وأصبحت احتمالية مشاركته أمام كلوب بروج غداً الثلاثاء ضمن دوري أبطال أوروبا أصعب، وذلك عقب جلسة من تدريبات التعافي للاعبين الأساسيين بديربي مدريد.

وعقب تعادله سلبياً في معقل أتلتيكو مدريد السبت في قمة الدوري الإسباني، عاد الملكي صباح الأمس، للمران استعداداً لثاني جولات دوري الأبطال، واضعاً نصب عينيه ضرورة الفوز عقب انطلاقته السيئة بالبطولة بسقوطه المدوي بثلاثية نظيفة على يد باريس سان جيرمان.

وما زال مارسيلو يعاني من متاعب تتعلق بإصابته العضلية التي كان يتعافى منها، وقد تدرب أمس منفرداً.

وأجرى اللاعبون الأساسيون بمباراة الديربي تدريبات للتعافي، بينما أجرى البدلاء ومن لم يشاركوا تمرينات أكثر شدة، وكذلك لوكا مودريتش الذي ظهر في آخر دقائق بمواجهة أتلتيكو، وإيسكو آلاركون الذي يتطلع لأن يكون ضمن قائمة زيدان لمواجهة بروج.