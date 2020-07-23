نبيل معلول: محمد صلاح أفضل لاعب عربي في التاريخ

أشاد المدير الفني للمنتخب السوري، نبيل معلول، بنجم المنتخب المصري وليفربول محمد صلاح، واعتبره أفضل لاعب عربي في التاريخ.

وقال التونسي في تصريحات تلفزيونية أن صلاح: "فعل ما لم يفعله أحد من قبل، يلعب بأفضل دوري في العالم وحقق ألقاباً كبيرة مع ليفربول وفخورون به لأن العالم كله يتحدث عنه".

وأثنى معلول على الثنائي التونسي علي معلول وفرجاني ساسي المحترفين في الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

وقال مدرب سوريا عن الثنائي: "تجربة معلول وساسي ناجحة أكثر من 100% في الدوري المصري، فمعلول أصبح قوة ضاربة للأهلي دفاعياً وهجومياً، وبات أي فريق يواجه الأهلي يحسب حسابه.

"شجعت معلول على الانتقال إلى الأهلي وأخبرته أنه أفضل له من أوروبا".

أما فرجاني، فهو من أفضل لاعبي الوسط في إفريقيا وأصبح قلب الزمالك.

أما عن حمدي النقاز فأشار إلى أنه لاعب ممتاز، لكنه لم يكن في كامل تركيزه مع الزمالك.

وعن حمزة المثلوثي، الذي يقترب من الانضمام إلى الزمالك قال: "إنه لاعب منضبط ومجتهد ومهاري، سيشكل إضافة للزمالك لأنه متميز دفاعياً وهجومياً".