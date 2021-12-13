نتائج القرعة المعادة لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

أقيمت القرعة المعادة لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا (يويفا) قبل قليل بعد إلغاء القرعة نفسها قبل ساعات بسبب خلل فني.

وشهدت الترتيب الجديد منافسات أكثر قوة حيث سيشهد الدور مواجهات نارية بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، وإنتر ميلان وليفربول، وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد.

نتائج قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

ريد بول سالزبورغ النمساوي x بايرن ميونيخ الألماني.

سبورتينغ لشبونة البرتغالي x مانشستر سيتي الإنجليزي.

بنفيكا البرتغالي x أياكس الهولندي.

تشيلسي الإنجليزي x ليل الفرنسي.

أتلتيكو مدريد الإسباني x مانشستر يونايتد الإنجليزي.

فياريال الإسباني x يوفنتوس الإيطالي.

إنتر ميلان الإيطالي x ليفربول الإنجليزي.

باريس سان جيرمان الفرنسي x ريال مدريد الإسباني.

وتقام مواجهات ذهاب دور الـ 16 في شهر فبراير من عام 2022 على أن تقام مباريات الإياب في مارس القادم.