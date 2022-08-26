نتائج قرعة الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023

أقيمت قرعة مرحلة مجموعات بطولة الدوري الأوروبي اليوم الجمعة في اسطنبول وأسفرت عن مواجهات مرتقبة.
قرعة الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023
- المجموعة الأولى:
آرسنال (إنجلترا)
آيندهوفن (هولندا)
بودو غليمت (النرويج)
زيوريخ (سويسرا)
- المجموعة الثانية:
دينامو كييف (أوكرانيا)
رين (فرنسا)
فينيرباهتشة (تركيا)
أي إي كاي لارناكا (قبرص)
- المجموعة الثالثة:
روما (إيطاليا)
لودوغوريتس (بلغاريا)
ريال بيتيس (إسبانيا)
هلسنكي (فنلندا)
- المجموعة الرابعة:
براغا (البرتغال)
مالمو (السويد)
يونيون برلين (ألمانيا)
يونيون سانت جيلوا (بلجيكا)
- المجموعة الخامسة:
مانشستر يونايتد (إنجلترا)
ريال سوسييداد (إسبانيا)
شيريف تيراسبول (مولدوفا)
أومونيا نيقوسيا (قبرص)
- المجموعة السادسة:
لاتسيو (إيطاليا)
فينورد (هولندا)
ميدتيلاند (الدنمارك)
شتورم غراتس (النمسا)
- المجموعة السابعة:
أولمبياكوس (اليونان)
كاراباغ (آذربيجان)
فرايبورغ (ألمانيا)
نانت (فرنسا)
- المجموعة الثامنة:
ريد ستار بلغراد (صربيا)
موناكو (فرنسا)
فيرينسفاروش (المجر)
طرابزون سبور (تركيا)
يذكر أن منافسات بطولة الدوري الأوروبي ستنطلق في الثامن من شهر سبتمبر القادم.
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