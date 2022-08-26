  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. نتائج قرعة الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023

نتائج قرعة الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023

منشور 26 آب / أغسطس 2022 - 08:54
قرعة الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023 (المصدر: أ ف ب)
قرعة الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023 (المصدر: أ ف ب)

أقيمت قرعة مرحلة مجموعات بطولة الدوري الأوروبي اليوم الجمعة في اسطنبول وأسفرت عن مواجهات مرتقبة.

قرعة الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023

  • المجموعة الأولى:

آرسنال (إنجلترا)
آيندهوفن (هولندا)
بودو غليمت (النرويج)
زيوريخ (سويسرا)

  • المجموعة الثانية:

دينامو كييف (أوكرانيا)
رين (فرنسا)
فينيرباهتشة (تركيا)
أي إي كاي لارناكا (قبرص)

  • المجموعة الثالثة:

روما (إيطاليا)
لودوغوريتس (بلغاريا)
ريال بيتيس (إسبانيا)
هلسنكي (فنلندا)

  • المجموعة الرابعة:

براغا (البرتغال)
مالمو (السويد)
يونيون برلين (ألمانيا)
يونيون سانت جيلوا (بلجيكا)

  • المجموعة الخامسة:

مانشستر يونايتد (إنجلترا)
ريال سوسييداد (إسبانيا)
شيريف تيراسبول (مولدوفا)
أومونيا نيقوسيا (قبرص)

  • المجموعة السادسة:

لاتسيو (إيطاليا)
فينورد (هولندا)
ميدتيلاند (الدنمارك)
شتورم غراتس (النمسا)

  • المجموعة السابعة:

أولمبياكوس (اليونان)
كاراباغ (آذربيجان)
فرايبورغ (ألمانيا)
نانت (فرنسا)

  • المجموعة الثامنة:

ريد ستار بلغراد (صربيا)
موناكو (فرنسا)
فيرينسفاروش (المجر)
طرابزون سبور (تركيا)

يذكر أن منافسات بطولة الدوري الأوروبي ستنطلق في الثامن من شهر سبتمبر القادم.

كلمات دالة:قرعة الدوري الأوروبيالدوري الأوروبي

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...