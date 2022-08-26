نتائج قرعة الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023

أقيمت قرعة مرحلة مجموعات بطولة الدوري الأوروبي اليوم الجمعة في اسطنبول وأسفرت عن مواجهات مرتقبة.

قرعة الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023

المجموعة الأولى:

آرسنال (إنجلترا)

آيندهوفن (هولندا)

بودو غليمت (النرويج)

زيوريخ (سويسرا)

المجموعة الثانية:

دينامو كييف (أوكرانيا)

رين (فرنسا)

فينيرباهتشة (تركيا)

أي إي كاي لارناكا (قبرص)

المجموعة الثالثة:

روما (إيطاليا)

لودوغوريتس (بلغاريا)

ريال بيتيس (إسبانيا)

هلسنكي (فنلندا)

المجموعة الرابعة:

براغا (البرتغال)

مالمو (السويد)

يونيون برلين (ألمانيا)

يونيون سانت جيلوا (بلجيكا)

المجموعة الخامسة:

مانشستر يونايتد (إنجلترا)

ريال سوسييداد (إسبانيا)

شيريف تيراسبول (مولدوفا)

أومونيا نيقوسيا (قبرص)

المجموعة السادسة:

لاتسيو (إيطاليا)

فينورد (هولندا)

ميدتيلاند (الدنمارك)

شتورم غراتس (النمسا)

المجموعة السابعة:

أولمبياكوس (اليونان)

كاراباغ (آذربيجان)

فرايبورغ (ألمانيا)

نانت (فرنسا)

المجموعة الثامنة:

ريد ستار بلغراد (صربيا)

موناكو (فرنسا)

فيرينسفاروش (المجر)

طرابزون سبور (تركيا)

يذكر أن منافسات بطولة الدوري الأوروبي ستنطلق في الثامن من شهر سبتمبر القادم.