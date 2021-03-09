نجاح مبهر لأندية الدوري الألماني في اختبار كورونا

يبدو المفهوم الذي يجرى تطبيقه في الدوري الألماني (بوندسليغا) في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، بسيطاً للغاية على الورق، حيث أنه في حالة إصابة لاعب بالعدوى، يمكن اتخاذ تدابير من جانب السلطات الصحية قد تؤثر على الجوانب المتعلقة بخوض المباريات وكذلك التدريبات.

كان هذا هو ما تضمنه المفهوم الذي وضعته رابطة الدوري الألماني، لاستمرار منافسات المحترفين في ظل أزمة جائحة كورونا.

وينص المفهوم على أنه في حالة الكشف عن 12 حالة اختلاط «تحمل مخاطر عالية من العدوى» في فريق كشفت الفحوص عن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا، فإنه يجرى إخضاع الفريق بأكمله للعزل الصحي.

وحتى الآن لم تسجل حالة كهذه في الدوري الألماني (بوندسليغا)، ففي أغلب المواقف، لم يجر إصدار تعليمات بفرض حجر صحي على لاعبين آخرين بفريق ظهرت فيه حالات إصابة بالعدوى.

وذكرت رابطة الدوري الألماني أن مفهوم النظافة المطبق في كرة القدم الاحترافية، يهدف إلى ضمان تقليص المخاطر على جميع المعنيين.

وتتمثل المحاور الأساسية للمفهوم في إجراء فحوص «بي سي آر» بشكل دوري وتطبيق إجراءات نظافة صارمة في كافة الأنحاء بكل ناد وفي الستادات وعند السفر، بالإضافة إلى إصدار إرشادات للسلوك الخاص للاعبين- والذي يطبق على كل فرد في مقر إقامته.

وطبقاً لتدابير الحجر الصحي، فإنه إذا أصيب شخص خارج الفقاعة الصحية لكرة القدم، واتضح أنه لم يختلط بزملائه وبأفراد الجهاز الفني وبقية العاملين داخل الفقاعة، فإنه يكون من المنطقي ألا يجرى عزل أفراد آخرين في الفقاعة.

وفي ظل الوضع الوبائي الحالي، يتضمن مفهوم رابطة الدوري الألماني الإلزام بإجراء مسحتين على الأقل في الأسبوع على ألا يفصل بينهما أكثر من خمسة أيام، بالإضافة إلى إجراء فحص قبل 36 ساعة من موعد المباراة، ولكن مؤخراً، كانت هناك مؤشرات على أن بعض الأندية تجري حالياً فحوص بشكل أكثر كثافة.

وقال كينغزلي كومان جناح بايرن ميونيخ، مؤخراً «نخضع لفحوص كثيرة، في بعض الأحيان عدة مرات في اليوم، لكن هذا جزء من الحياة، علينا اتخاذ كل هذه الترتيبات لمواصلة اللعب».

وبعد ذلك يجرى التواصل مع النادي وتقييم الأمور فيما يتعلق بمن يحتاجون للعزل الصحي وفقاً لإرشادات الصادرة من معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية.

وذكر مسؤولو الصحة في شارلوتنبورغ فيلمسدورف في برلين والمسؤولين عن هيرتا برلين، أن مفهوم رابطة الدوري الألماني يطبق بشكل مناسب.