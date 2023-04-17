نجل البرازيلي أدريانو يوقع أول عقد احترافي مع هذا النادي

البوابة - وقّع أدريانو كارفالهو ريبيرو نجل البرازيلي أدريانو النجم السابق في إنتر ميلان وبارما أول عقد احترافي له في عالم كرة القدم وهو في عمر الـ16 عامًا.

ابن الهداف البرازيلي السابق وافق على شروط العقد الاحترافي مع نادي سيرانو البرازيلي الذي يتبع لمدينة بيتروبوليس والتي تعد إحدى المناطق التي تنحدر من ريو دي جانيرو في البرازيل.

أدريانو جونيور يوقع أول عقد احترافي له مع نادي برازيلي

بدأ أدريانو جونيور مسيرته الكروية مع فرق الشباب مثل جريمو وبوافيستا، حيث سجل بالفعل خلال انطلاقته مع هذه الأندية 20 هدفًا له خلال 27 مشاركة، ليثبت أن ذاك الشبل من ذاك الأسد.

وعلق ابن النجم البرازيلي قائلًا: "هذه اللحظة تعكس ما كنت أحلم به دائمًا، الطريقة التي تم استقبالي بها وتقديمي كرياضي محترف وشخص عادي توضح الفرق العظيم عندما وقعت لنادي سيرانو".