نجما تشيلسي مهددان بالغياب عن مواجهة ميلان اليوم

أثارت صحيفة "إيفنينغ ستاندرد" البريطانية الشكوك حول مشاركة النجمين الإيطالي جورجينيو والألماني كاي هافيرتز مع تشيلسي الإنجليزي في مباراته الصعبة اليوم الأربعاء أمام ضيفه ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي العملاقان على أرضية ملعب ستامفورد بريدج في مواجهة مهمة لحساب المجموعة الخامسة من البطولة.

ويحتل البلوز المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطة وحيدة من 3 مباريات، فيما يتربع ميلان على الصدارة بفارق 3 نقاط.

تشيلسي مطالب بتحقيق الفوز أمام ميلان اليوم

ويتحتم على النادي اللندني تحقيق نتيجة إيجابية اليوم للإبقاء على حظوظ التأهل لدور الـ 16، لكنه سيخوض المباراة على ما يبدو بصفوف منقوصة.

ومع أن إصابة جورجينيو العضلية في البطن ليست خطيرة، إلا أن المدير الفني غراهام بوتر قد لا يعمل على إشراكه.

ولم يتطرق المدرب الجديد للحديث عن إصابة هافيرتز العضلية مما يعني أن الطاقم الطبي سيقيم وضعية الألماني قبل اللقاء.