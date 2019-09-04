نجم آرسنال السابق: صلاح سيتفوق على ماني في سباق الكرة الذهبية

توقع مارتن كيون أسطورة دفاع آرسنال المعتزل تفوق النجم محمد صلاح على نظيره ساديو ماني في سباق الكرة الذهبية.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها كيون، وأعلن خلالها عن توقعه فوز الريدز بلقب الدوري الإنجليزي أيضاً هذا الموسم على حساب منافسيه.

وقال المدافع السابق: "لو حقق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم سيكون صلاح هداف البطولة وليس ماني، الأمر واضح.

"مر صلاح بفترة عانى فيها من الكثير من الأزمات الموسم الماضي، لكني أرى المزيد من الرغبة لديه هذا الموسم وأكثر من أي وقت مضى.

"توقعت فوز ليفربول بالدوري قبل انطلاق الموسم، وسينافس مانشستر سيتي وآرسنال وتوتنهام على المراكز الأربعة الأولى، ما زلت مصراً على موقفي".

يذكر أن صلاح أنهى الموسم الماضي في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع كلٍ من ماني وبيير إيميريك أوباميانغ.