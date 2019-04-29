نجم أياكس السابق يقدم النصيحة لزياش

يواصل النجم حكيم زياش، خطف الأنظار في الدوري الهولندي وفي دوري أبطال أوروبا، بفضل أدائه المميز ونجاحه في قيادة أياكس أمستردام للتألق محلياً وأوروبياً، بحيث تمكن من التسجيل في 21 مناسبة وصنع 20 هدفاً آخر، في جميع المسابقات هذا الموسم.

كما أصبح الدولي المغربي محل حديث المحللين والخبراء، خاصة مع بداية الجدل عن النادي الذي سيتمكن من الظفر بخدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع رغبة العديد من الأندية في ضمّه، وهو الأمر الذي جعل كينيث بيريز نجم أياكس السابق، يقدم له نصيحة حيال وجهته المقبلة.

ونصح الدنماركي نجم أياكس بالتريث قبل اختيار فريق جديد، كما حذّره من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لعدم وجود فريق يتناسب مع قدراته.

وقال بيريز، في تصريحات لشبكة "فوكس سبورت" الهولندية: "أظن أن على زياش اختيار نادٍ متوسط لكي يبرز فيه. صحيحٌ أن الدوري الإنجليزي مغرٍ، لكني لا أنصحه بالذهاب إلى هناك، لأنه دوري لا يتناسب مع أسلوبه، فريق مثل هوفنهايم سيكون مناسباً له".

كما أشار بيريز إلى نقطة مشتركة، تجمع زياش بكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، وهي تنفيذ ركلات الحرة، إذ يرى الدنماركي المعتزل، أن على زياش تحسين نفسه من جانب تنفيذ الركلات الحرة القريبة من منطقة الجزاء.

وقال بيريز: "زياش مثل كريستيانو رونالدو، هناك نقطة سلبية تجمعهما وهي سوء التعامل مع الركلات الحرة القريبة من المنطقة، هي ليست من اختصاصهما، لكن نراهما يبادران كثيراً إلى تنفيذها.

"بدون مجاملة، حتى رونالدو سيء في تنفيذ الركلات القريبة، وهذا ما ينطبق على زياش، أظن أن على حكيم التحسّن من ناحية دقة التسديد، لكن لا يجب إنكار امتلاكه تسديدات قوية".