نجم إنتر ميلان على أعتاب الرحيل.. وبرشلونة يراقب

البوابة - بات بقاء النجم الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش مع إنتر ميلان الموسم القادم مستبعداً بعد تراجع دوره في الفريق خلال الأشهر الماضية.

وبعدما كان صاحب الثلاثين عاماً عنصراً رئيسياً في النيراتزوري لدرجة دفعت النادي لتمديد عقده الصيف الماضي، لم يعد استمرار لاعب خط الوسط الكرواتي في ملعب سان سيرو يشكل حاجة ماسة هذا الموسم.

يأتي هذا التحول نظراً لتألق التركي هاكان تشالهانوغلو الذي نجح في شغل مركز بروزوفيتش حينما كان الأخير مصاباً.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن المباريات الأخيرة أثبتت قدرة إنتر على التكيف دون النجم الكرواتي الذي يتقاضى قرابة 6 ملايين يورو سنوياً، مما يرجح بيعه خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

برشلونة حاول إقناع إنتر ميلان بصفقة مبادلة

نوهت الصحيفة إلى مساعي برشلونة الجدية في شهر يناير المنصرم لاقتناص اللاعب من خلال اقتراح إجراء صفقة مبادلة يذهب من خلالها الكرواتي إلى ملعب سبوتيفاي كامب ناو مقابل الإيفواري فرانك كيسي.

ومع أن الصفقة لم تكلل بالنجاح، إلا أن النادي الإسباني ما زال يمني النفس في ضم بروزوفيتش بعد انتهاء الموسم الجاري.