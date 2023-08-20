نجم برشلونة على أعتاب الانتقال إلى الدوري الهولندي

يسعى نادي برشلونة إلى تحقيق أهدافه ذات الأولوية القصوى من خلال المشاركة بقوة في فترة الانتقالات الصيفية، ولكي يحقق ذلك يحتاج النادي إلى دعم مالي كبير من خلال عدة طرق أبرزها تخفيف فاتورة رواتب اللاعبين.

وكشفت التقارير خلال الساعات الماضية أخبارًا سارة بهذا الخصوص، حيث أن الظهير الأمريكي سيرجينيو ديست أصبح قريبًا جدًا من الرحيل عن القلعة الكتالونية وقد تكون وجهته القادمة إلى الدوري الهولندي مع نادي بي إس في آيندهوفن.

تفاصيل رحيل ديست عن برشلونة وانتقاله إلى الدوري الهولندي

وفقًا لموقع "Barca News" فإنه تم حجز موعد للفحوصات الطبية بالفعل لسيرجينيو ديست في آيندهوفن، وعلى ما يبدو أنها مسألة وقت فقط حتى يتم الاتفاق على الصفقة بين الناديين.

وكان ديست قد انتقل إلى البارسا في عام 2020 قادمًا من نادي أياكس، وبالتأكيد أن خبرته السابقة في الدوري الهولندي ستساعده على التأقلم سريعًا عندما ينتقل إلى نادي بي إس في آيندهوفن.

وتشير التقارير أن هناك إمكانية كبيرة أن تتم إعارة ديست مرة أخرى بعد إعارته سابقًا إلى إي سي ميلان الإيطالي، ولكن هذه المرة سيتكفل النادي الهولندي بـ50% من راتبه، وهو ما قد يتيح المجال أمام برشلونة لتسجيل بعض اللاعبين قبل أن يغلق الميركاتو الصيفي أبوابه.