نجم برشلونة يوافق على الانتقال إلى الأهلي السعودي

وافق الإيفواري فرانك كيسي لاعب خط وسط برشلونة على الانتقال إلى الأهلي السعودي هذا الصيف رغم اهتمام أندية أخرى بخدماته على غرار يوفنتوس وتوتنهام.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن نجم أي سي ميلان السابق وافق على ارتداء قميص أهلي جدة بدءاً من الموسم الجديد.

وتقدم النادي السعودي بعرض رسمي بقيمة 15 مليون يورو، وهو سعر يبدو منخفضاً مقارنة بما كان متوقعاً.

إلا أن البارسا مستعد لبيع كيسي الذي سيوقع على عقدٍ لمدة 3 مواسم مع الأهلي.

وسينضم نجم منتخب ساحل العام بالتالي إلى الجناح الجزائري رياض محرز والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو والحارس السنغالي إدوارد ميندي والجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمان في صفوف أهلي جدة الذي بات منافساً جدياً على لقب الدوري السعودي على الورق.