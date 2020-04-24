نجم جديد مرشح للرحيل عن برشلونة مقابل بيانيتش

كشفت تقارير عن صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة، ويوفنتوس، خلال فترة الانتقالات القادمة.

وبحسب إذاعة “RAC-1” الكتالونية، فإن البارسا ويوفي يفكران في إجراء صفقة تبادلية؛ بسبب الأزمة الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا.

وأضافت أن برشلونة يفكر في ضم ميرالم بيانيتش، لاعب وسط يوفنتوس، موضحة أن البوسني يحظى بإعجاب كبير من مسؤولي النادي الكتالوني.

وتابعت أن البيانكونيري في المقابل يريد ضم آرتور ميلو، لاعب خط وسط البارسا، الذي يتمتع بإمكانات كبيرة.

وختمت بأنه سيكون من الصعب التفكير في صفقة تبادلية بين بيانيتش الذي يبلغ من العمر 30 عاماً، مع آرتور الشاب (23 عاماً)، مشيرة إلى أن الصفقة قد تتضمن مبلغاً مالياً يدفعه يوفنتوس.